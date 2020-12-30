Муйский район, Бурятия, , 10:17 — REGNUM В Муйском районе Бурятии следователи выяснили обстоятельства исчезновения местного жителя, который пропал несколько лет назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, к правоохранителям в сентябре 2020 года обратилась сестра пропавшего из Новосибирска.

Она рассказала, что мужчина проживал в посёлке Таксимо на севере республики, когда в 2009 году они утратили связь. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В ходе расследования следователям удалось найти трёх свидетелей, ставших очевидцами происшествия.

Предварительно установлено, что осенью 2016 года пропавший распивал спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья произошла ссора с одним из собутыльников, в ходе которой ему нанесли удары кулаками и деревянным табуретом. После инцидента все вновь вернулись к возлияниям.

«Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. По его звонку на месте происшествия собрались все участники застолья, которые вместе с обвиняемым решили спрятать потерпевшего в лесу. Они переместили покойного на окраину поселка, где обустроили яму и закопали тело в ней», — отметили в следствии.

Трое свидетелей указали сотрудникам на место захоронения, где были найдены человеческие останки. Они направлены на экспертизу.

Очевидцы также сообщили, что к расправе причастен их знакомый, отбывающий в настоящее время наказание за другое преступление. Мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.