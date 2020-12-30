Чита, , 10:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 27 239 человек, причём 243 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 499 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 89 (минус 19 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 54 (минус двое за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 24 898 пациентов (+376 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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