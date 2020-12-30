Морозовский район, , 09:52 — REGNUM В Ростовской области в смертельную аварию попала семья из Челябинска. По дороге в Краснодарский край их автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате двое детей пострадали, их родители погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На месте аварии УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

Авария произошла около 20:10 мск 29 декабря на участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. На территории Морозовского района водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, предположительно, двигаясь из Челябинска в Краснодарский край, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным большегрузом КаМАЗ 5321.

В результате аварии погибли супруги — водитель и пассажирка иномарки. Мальчики в возрасте пяти и 11 лет госпитализированы. По данному факту проводится проверка.