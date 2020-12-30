Горно-Алтайск, , 09:46 — REGNUM В Республике Алтай приостановлена деятельность кафе, где отравились сразу десять подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все они участвовали в праздновании дня рождения.

С 23 по 25 декабря пострадавшие обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

«По результатам ПЦР исследования в материале от больных и персонала кафе «Трюфель» обнаружена РНК норовируса. К настоящему времени все заболевшие выздоровели», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что некоторые сотрудники заведения не проходили гигиеническое обучение. Кроме того, выявлены нарушения при приготовлении блюд, мытью посуды, не представлены документы на всю имеющуюся продукцию.