Найроби, , 09:45 — REGNUM В то время, как пациентам в государственных больницах Кении не хватало вакцин, у шеститонной партии лекарств в Международном аэропорту имени Джомо Кеньятты (JKIA) вышел срок годности, передает The Nation.

Партия хранилась аэропорту в течение трех лет из-за того, что правительственные чиновники колебались из-за разрешения ее доставки в больницы, отметили журналисты.

Теперь 6,1 тонн вакцины, предназначенной для защиты матерей и детей от пяти потенциально смертельных заболеваний, вышли из срока годности и будут уничтожены.

Отмечается, что партия вакцины, прибывшая на склад Jkia Swissport в 2017 году, пропала из-за бюрократических проволочек и неуплаты сборов.

Пентавалентная вакцина, также известная как «пять в одном», представляет собой комбинацию из пяти вакцин. Бюрократическая волокита могла бы лишить многих кенийцев иммунитета против гемофильного гриппа типа В (бактерии, вызывающие менингит, пневмонию и средний отит — ушную инфекцию), дифтерии, коклюша, гепатита В, столбняка и других заболеваний.

«Это спасительные вакцины, которые должны быть обработаны в срочном порядке, как только они попадут в страну, но из-за бюрократии мы должны утилизировать 6,1 тонн вакцин. Очень прискорбно», — говорится в письме главы отдела по борьбе с наркотиками и расследованиям Совета по фармации и ядам Денниса Отьено.