с. Бальзино, , 09:40 — REGNUM Очередной случай жестокого обращения с детьми произошёл в Забайкалье: двое детей (трёх и десяти лет) попали в больницу после того, как как их мать в течение четырёх дней распивала алкоголь у себя дома. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, без еды и в холоде дети были с 17 по 22 декабря, в то время как их мать, жительница села Бальзино Дульдургинского района, распивала спиртное у себя дома. Кстати, жилье находится в антисанитарном состоянии.

«Старший ребёнок вынужден был самостоятельно готовить пищу и ухаживать за своим братом», — говорится в сообщении. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас стоит вопрос о лишении ее родительских прав.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее факт жестокого обращения с детьми выявили сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю в Могочинском районе: более года 29-летний житель поселка Ключевский в воспитательных целях избивал своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирая их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды.

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