Уфа, , 09:32 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено во время разбора конструкций бревенчатого дома после пожара в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 30 декабря спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в с. Аксаитово Татышлинского района

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит бревенчатый дом на площади 48 кв. метров. Вскоре огнеборцы ликвидировали пожар.

Сообщается, что при разборе конструкций дома спасатели обнаружили тело мужчина 1966 года рождения. В настоящее время они устанавливают причину возгорания.

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