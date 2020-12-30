Самара, , 09:22 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 30 декабря спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в с.п. Большая Черниговка Большечерниговского района. По тревоге были подняты 31 огнеборец на 13 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит частный дом на площади 60 кв. метров. Вскоре пожар был ликвидирован.

Сообщается, что в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. В настоящее время их личности устанавливаются.

Специалисты также устанавливают причины возгорания.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в частном доме унёс жизни двух человек в Самарской области

Читайте развитие сюжета: В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины