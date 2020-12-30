Кызыл, , 09:11 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол на встрече с сенатором Диной Оюн и депутатом Госдумы Мергеном Ооржаком («Единая Россия») поднял вопрос о резонансном случаев в колонии Иркутска. По словам главы, для разбирательства в соседний регион был направлен уполномоченный по правам человека в республике Ольга Россова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Суть проблемы в том, что осуждённый из Тувы попал в больницу в тяжелейшем состоянии. Много в этом инциденте неясностей и вопросов. Идёт распространение слухов о пытках, с одной стороны, будто это дело рук сотрудников УФСИН, с другой — сокамерников», — отметил глава.

В итоге стороны договорились сделать общее официальное обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой взять расследование происшествия под особый контроль.

Добавим, что информация об избиении заключённого из Тувы ранее появилась в соцсетях. На ситуацию отреагировал глава, которому написала сестра пострадавшего. Уполномоченный по правам человек в Иркутской области Светлана Семёнова встретилась с мужчиной, заявив, что тот отказался назвать имена виновников.