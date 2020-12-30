Сочи, Краснодарский край, , 09:10 — REGNUM В лесу в районе Ореховских водопадов в Сочи бушует пожар. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило ночью 28 декабря от оперативного дежурного.

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Установлено, что горит подстилка в труднодоступной лесной местности, куда нет подъезда. Изначально огнём было охвачено 300 кв. м. Однако утру 30 декабря площадь горения выросла в два раза и на данный момент составляет до 600 кв. м.

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Также почти в три раза увеличилось количество людей и техники, привлечённых к тушению пожара. С огнём борются 84 человека и 16 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в коне октября возгорание лесной подстилки произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Лесной пожар на территории Туапсинского лесничества и Георгиевского участкового составил почти 4,7 га.