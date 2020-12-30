Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ временно приостановлена деятельность ресторана «Раздолье». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 25 декабря здесь провели свадьбу с участием 28 гостей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Сотрудники ведомства напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе введён запрет на проведение массовых мероприятий. Работа заведения приостановлена, как отмечается, для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

«Помещение опечатано. Материалы направлены в судебные органы для рассмотрения», — отметили в управлении.

Добавим, что на территории республики запрещено проведение банкетов и корпоративов. Как сообщало ИА REGNUM, заведениям общепита в период новогодних праздников разрешили работать до 23 часов вечера.

Читайте также: На праздниках в Бурятии смягчат ограничения для кафе и ресторанов