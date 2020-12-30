Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Состояние российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает наказание в американской тюрьме, ухудшилось. У него началось воспаление, написала супруга Алла Бут в соцсети в Facebook.

По словам женщины, она опасается за жизнь супруга. 29 декабря он рассказал ей в телефонном разговоре о потере сил и ознобе. У Бута пятый день держится температура около 39 градусов.

Она добавила, что у Бута воспалены два верхних зуба, процесс перешёл в гайморову пазуху, начались выделения из носа, заложено ухо. При этом в тюрьме больной может получить только парацетамол.

«Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», — отметила Алла Бут и добавила, что российское посольство направило ноту в Госдепартамент США в связи с состоянием заключённого.

Как сообщало ИА REGNUM, в США Бут приговорён к 25 годам тюрьмы, в том числе за сговор с целью продажи оружия. Российский гражданин, находящийся в заключении с 2008 года, не признаёт вину.

Читайте также: Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на гражданина РФ при Байдене