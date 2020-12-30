Иркутск, , 08:53 — REGNUM В Иркутской области наблюдается устойчивый рост пожаров и гибели людей от огня. Как сообщает сегодня, 30 декабря, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, всего с начала 2020 года в Приангарье произошло 6907 пожаров зарегистрировано, погибли 184 человека, ещё 174 человека получили травмы.

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Неблагоприятная ситуация сложилась с гибелью на пожарах несовершеннолетних. В 2020 году на пожарах погибли 30 детей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 167 случаев, на пожарах погибло на 11 человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Травмы на пожарах получили на 50 человек меньше, чем в прошлом году», — пояснили спасатели.

Одновременный рост числа пожаров и погибших на пожарах людей отмечен в Иркутском, Зиминском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах. Абсолютным лидером по числу пожаров является областной центр. В городе Иркутске зарегистрирован 1061 пожар.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 29 декабря 2020 года власти Приангарья вели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 11 января 2021 года.

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