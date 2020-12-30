Горно-Алтайск, , 08:49 — REGNUM В Республике Алтай за четыре морозных дня с 26 по 29 декабря зарегистрировано десять пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону, в двух случаях погибли люди.

Так, утром 28 декабря загорелся частный дом в Горно-Алтайске. К моменту прибытия пожарных дымил пол на площади 3 квадратных метров. На полу также был найден погибший мужчина 1960 года рождения. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

В тот же день около 15 часов дня произошло возгорание в частном доме в райцентре Усть-Коксинского района. Огонь охватил кухню дома.

«Звеном газодымозащитной службы обнаружен погибший хозяин дома 1978 года рождения. Площадь пожара 12 кв. м, причина устанавливается», — добавили в управлении.

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