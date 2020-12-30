Москва, , 08:53 — REGNUM Правительственная комиссия создана для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Такое распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 30 декабря пресс-служба правительства.

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Мишустин утвердил состав комиссии, назначив её председателем вице-премьера Викторию Абрамченко, а заместителем — главу Росморречфлота Александра Пошивая. В комиссию включены ещё 13 человек, в том числе губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в результате затопления рыболовецкого судна «Онега» в воде оказались 19 человек, спаслись двое. Ещё 17 членов экипажа считаются пропавшими без вести.

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