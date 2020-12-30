Иркутск, , 08:43 — REGNUM В новогоднюю ночь температура воздуха в Иркутске опустится ниже — 35 °C. Сильные морозы с минимальными температурами воздуха до — 46 °C ожидаются на всей территории Приангарья.

По словам синоптиков, данные показатели сложились намного ниже нормы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что по области ожидаются сильные морозы, власти Приангарья вели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 11 января 2021 года.

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