Кызыл, , 08:41 — REGNUM В столице Тувы Кызыле состоялось награждение двух школьниц за героизм, проявленный в ходе спасения утопающего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошёл летом 2018 года.

В тот день ученицы 7 и 9-го классов отдыхали на пляже Национального парка с мамой одной из них. В какой-то момент они заметили тонущего мальчика.

«Мама бросилась было доставать мальца, но он начал и ее тянуть на дно. Девчонки не растерялись и начали вытаскивать тонущих. В итоге хрупкие девчушки выловили и взрослого, и мальчугана», — отметили в мэрии.

Как отмечается, мать спасённого ребёнка обещала рассказать о происшествии в СМИ, однако два года про героический поступок девочек никто не знал. В результате в администрацию обратилась классный руководитель одной из них.