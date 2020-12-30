Дамаск, , 08:41 — REGNUM Боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) против бронетранспортера российской военной полиции в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Трое военнослужащих ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Инцидент произошёл днём 29 декабря в районе населенного пункта Трумба на юго-востоке зоны деэскалации. БТР-82А обеспечивал безопасность вывода турецкого наблюдательного поста, уточнил Сытник.

Военных полицейских обстреляли с территории, контролируемой протурецкими бандформированиями. Российские и турецкие военные, а также органы безопасности Сирии расследуют это нападение.

У троих военнослужащих — лёгкие ранения. Раненых доставили в военный госпиталь, их здоровье вне опасности.