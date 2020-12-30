Горно-Алтайск, , 08:27 — REGNUM В Республике Алтай полицейские пресекли деятельность группы лиц, открывших нелегальный банк на территории трёх регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в состав группы входили жители республики, а также Алтайского края и Новосибирской области.

Как отмечается, в течении двух последних лет они обналичивали средства для заинтересованных юридических лиц. В доме и на работе фигурантов изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций.

«За указанный период ими извлечен доход в виде комиссионных от суммы переведённых заказчиками безналичных денежных средств, который составил более 9,5 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам теперь грозит до 7 лет лишения свободы.