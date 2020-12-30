Иркутск, , 08:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1324 человека, причём 12 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 30 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 40 519 человек (+260 за сутки).

Госпитализированы 2844 пациента (-138 за сутки). Выздоровели 35 527 пациентов (+222 за выходные). Ещё 185 жителей Приангарья с коронавирусом (+1 за сутки) скончались не от COVID-19.

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