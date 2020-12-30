Селенгинский район, Бурятия, , 08:12 — REGNUM В Бурятии 30 декабря произошёл пожар в частном доме в селе Ташир Селенгинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные.

К этому моменту пламя охватило крышу дома, огонь начинал распространяться на конструкции здания. Вместе с прибывшими чуть позже пожарными добровольцам и местным жителям удалось остановить распространение пожара. При этом кровля дома обрушилась.

«В ходе разбора места пожара были обнаружены тела двух женщин 1963 и 2002 годов рождения. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки», — отметили в агентстве.

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