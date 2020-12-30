Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 за всё время пандемии в республике стали 586 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Тем временем, выявлено за сутки 189 новых случаев заражения SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев достигло 25 724. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 22 936 человек.

В стационарах региона остаются 1280 пациентов, 74 из которых находятся в реанимации. 50 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 922 носителя лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2199 коек, занято — 1280, свободно — 919 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,2%», — добавили в оперштабе.