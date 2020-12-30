Джакарта, , 07:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на островах Сангихе в провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 29 декабря 2020 года в 23:21 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 186 км к северо-западу от острова Сангихе, Северный Сулавеси. Землетрясение произошло на глубине 18 км.

«Землетрясение не вызвало цунами», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по контролю за стихийными бедствиями Индонезии отметило, что с 1 января по 28 декабря 2020 года в стране произошло 2925 стихийных бедствий.

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