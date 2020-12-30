Якутск, , 07:50 — REGNUM Все автомобили, которые застряли в пурге в Якутии в Олекминском районе, выехали в пункты назначения. По информации минтранса республики, ситуация находится под контролем — организовано взаимодействие между Олекминском и Хангаласским районами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колонна из 20 машин, к которой по пути следования присоединяются другие машины, выехала в сторону Олекминска. Дорогу расчистили на ширину восемь метров, расстояние от села Хоринцы до города Олекминск — 74 км.

Выехавшие машины с помощью встретились с застрявшими в пять часов утра 30 декабря. Всех водителей обеспечили топливом и продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на участке между сёлами Марха и Саныяхтах региональной автодороги «Умнас» 29 декабря попали в метель не менее 16 машин.