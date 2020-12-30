Омск, , 07:39 — REGNUM Вынесен приговор бывшим омским следователям, обвиняемым в получении взятки и фальсификации доказательств. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, осуждены бывший руководитель следственного отдела по Кировскому округу Омска СУ СКР по Омской области Роман Оляницкий, экс-следователь Ксения Бычек и адвокат филиала № 16 Омской областной коллегии адвокатов Николай Хорошман.

Оляницкий признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и организации фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ), Бычек — в фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), Хорошман — в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291¹ УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2019 года в Омске руководитель следственного отдела получил от знакомого адвоката в два приема взятку в сумме 250 тысяч рублей. За это он должен был организовать фальсификацию доказательств по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц. Дело находилось в производстве подчинённого ему следователя.

Подозреваемых задержали после передачи денег. После возбуждения уголовного дела следователей уволили.

В ходе следствия и в суде свою вину признал лишь адвокат. Оляницкий был заключён под стражу, позже меру пресечения изменили на домашний арест. Остальные обвиняемые находились под подпиской о невыезде.

Кировский районный суд приговорил Оляницкого к 7,6 года лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу. Также он на пять лет лишён права занимать определённые должности, лишён специального звания подполковника юстиции.

Хорошман получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Бычек приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения её ребёнком возраста 14 лет. Также она на два года лишена права занимать определённые должности.

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