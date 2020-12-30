Петропавловск-Камчатский, , 06:25 — REGNUM Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в однокомнатной квартире в четырехэтажном доме по улице Горького. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что шестеро жильцов оказались отрезаны дымом от путей эвакуации. Благодаря спецсредствам пожарным удалось вывести людей на улицу.

Общая площадь возгорания оценивалась в шесть квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря пожар произошел в помещении кафе в Южно-Сахалинске. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.