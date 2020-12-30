Якутск, , 03:24 — REGNUM В Якутии на участке между сёлами Марха и Саныяхтах региональной автодороги «Умнас» попали в метель не менее 16 машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Читайте также: В Якутии насмерть замёрз водитель

Отмечается, что 27 декабря погодные условия резко ухудшились — метель не прекращается последние три дня. На данный момент автозимник «Умнас» на участке село Улахан-Ан — город Олекминск официально не открыт.

На помощь застрявшим со стороны Олекминска 29 декабря отправили бензовозы КамАЗ-43 118 «Сайгак» и УРАЛ-«Афганец» с 1 тонной бензина и 500 литрами дизельного топлива, а также с необходимым запасом продуктов питания.

«На этом участке ведутся дорожные работы по трассировке автозимника. К сожалению минимальная толщина льда составляет всего 40 см, которая не позволяет использовать тяжелую технику. Со стороны Олекминска «Дорогами Олекмы» обустроен зимник протяженностью 100 км до села Хоринцы», — пояснили специалисты.

Уточняется, что связи с людьми, застрявшими в снегах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии очередной смертельный случай от холода — 31-летний мужчина не доехал на автомобиле до пункта назначения. 28 декабря его нашли мёртвым.