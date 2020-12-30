Чита, , 03:39 — REGNUM На Забайкальской железной дороге полностью восстановлено движение поездов на участке, где ранее произошёл сход грузовых вагонов. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

«29 декабря 2020 года в 18:50 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Кислый Ключ — Артеушка Забайкальской железной дороги. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ликвидации аварии принимали участие более 300 железнодорожников и два восстановительных поезда, а также 27 специалистов регионального управления МЧС.

Напомним, на 6848-м километре Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края на железнодорожном перегоне Кислый Ключ — Артеушка вечером 28 декабря произошёл сход 29 вагонов грузового поезда. В результате произошедшего был нарушен габарит путей обоих направлений, задержано движение двух пассажирских поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Забайкальской железной дороги восстановили движение поездов по участку, на котором ранее произошёл сход вагонов.

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