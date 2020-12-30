Бразилиа, , 01:51 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился в сельской местности в штате Парана на юге Бразилии, сообщает бразильская служба гражданской обороны.

По ее данным, воздушное судно упало в реку между городами Ронкадор и Мату-Рику. Причины крушения самолета пока не известны. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека — пилот, его супруга и двое дочерей. При этом телеканал Globo предполагает, что самолет мог упасть из-за шторма.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря вертолет разбился у города Кайкура в Новой Зеландии. На борту воздушного судна находились пятеро человек. В результате авиапросшествия погибли двое, еще трое получили различные травмы.

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