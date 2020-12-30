Киев, , 01:12 — REGNUM Повреждения в результате землетрясения получило здание украинского посольства в столице Хорватии Загребе, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, они имеют незначительный характер. Николенко дипломат отметил, что сотрудники дипмиссии не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Погибли по меньшей мере семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония выделит денежную помощь Хорватии из-за землетрясения