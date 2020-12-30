Манила, , 00:46 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 22 километрах к юго-западу от города Сарангани. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Папуа — Новой Гвинее. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.