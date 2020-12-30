Ижевск, , 00:28 — REGNUM На территории семи районов Удмуртии ввели режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с непосредственной близостью к республике очага африканской чумы свиней. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава минсельхоза региона Ольга Абрамова.

«За последние 10 дней в России уничтожено 400 тыс. голов свиней», — написала она, добавив, что это огромная цифра.

В Удмуртии в настоящее время насчитывается 264,5 тыс. голов свиней, ежегодно производится около 50 тыс. тонн свинины.

«Всем, кто имеет хоть какое-то отношение, важно знать и быть очень внимательным», — предупредила глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе на территории национального парка «Нижняя Кама» в Татарии подтвердился случай заболевания африканской чумой свиней. Был введен карантин.

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