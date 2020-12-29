Подгорица, 29 декабря 2020, 21:11 — REGNUM Правительство Черногории внесет свой вклад, чтобы помочь соседям устранить ущерб, заявил сегодня заместитель премьер-министра Дритан Абазович после сильного землетрясения в Хорватии.
«Мы разделяем чувство солидарности с гражданами Хорватии после катастрофического землетрясения. Мои искренние соболезнования семьям погибших», — заявил Абазович в Twitter.
Напомним, что 29 декабря около 12 часов в Хорватии произошло землетрясение силой 6,2 баллов по шкале Рихтера.