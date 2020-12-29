История вопроса

В Хорватии 29 декабря 2020 года произошло сильное землятресение, эпицентр которого пришёлся на город Петриня. Последствия подземных толчков ощущались также в Боснии и Герцеговине, Сербии и других сопредельных странах. По предварительным данным, десятки людей получили травмы различной степени тяжести, известно как минимум об одном погибшем - это ребёнок.