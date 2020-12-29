с. Сокулук, , 20:58 — REGNUM На свадьбе, проходившей в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии, произошло массовое отравление. Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел сегодня, 29 декабря.

По имеющейся информации, на днях в милицию обратился с заявлением местный житель, который сообщил, что на проходившем в одном из кафе Сокулука свадебном застолье отравились более 100 человек.

Почувствовавшие себя плохо после посещения торжественного мероприятия гости и родственники молодоженов обратились в больницу, где врачи предположили, что у них пищевое отравление.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас специалисты пытаются выяснить, чем именно отравились пострадавшие.