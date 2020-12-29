Хэбэй, Китай, , 20:39 — REGNUM Власти Италии достигли договоренности с китайскими коллегами о высадке 13 моряков в порту Хуанхуа, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во вторник, 29 декабря.

На борту корабля, стоящего на рейде, моряки провели ровно полгода — с 29 июня 2020 года.

При прибытии корабля в порт возник спор, связанный с грузом, между китайскими и австралийскими участниками логистической сделки. Ввиду эпидемиологической ситуации морякам на время этого спора покидать корабль власти запретили.

Решение было пересмотрено после того, как с соответствующими просьбами к КНР обратился в том числе и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, попросивший учесть «гуманитарные аспекты» ситуации.