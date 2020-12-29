Мурманск, , 20:33 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с родственниками погибших в Баренцевом море рыбаков. Как сообщает пресс-службе правительства региона, на встречу пришли 36 человек: родные, жёны, близкие друзья рыбаков. В разговоре помимо главы региона, приняли участие руководитель компании-судовладельца — председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина Андрей Заика, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.«Близкие погибших моряков получили возможность обсудить с представителями следственных и надзорных органов формальные вопросы, в том числе процедуру признания их потерпевшими», — сообщили в ведомстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками – все новости»

Глава компании-судовладельца подробно пояснил, в каких местах находились и чем были заняты моряки в момент катастрофы. По его словам, команда в это время выбирала трал. Ещё раз было подтверждено, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Мурманской области семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.