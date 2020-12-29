Мурманск, , 20:07 — REGNUM Завтра, 30 декабря, на место затопления рыболовецкого судна «Онега» прибудет буксир с водолазами и глубоководным роботом.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, расчётное время прибытия на место — 13:00 30 декабря. Исследование затонувшей «Онеги» будет произведено как только позволят погодные условия.

В настоящее время траулер «Онега» лежит на глубине около 120 м.