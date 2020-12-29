Загреб, , 19:34 — REGNUM Количество погибших от мощного землетрясения в Хорватии увеличилось до пяти человек, сообщают 29 декабря местные СМИ.

По утверждению хорватских СМИ, в населенном пункте Петриня обнаружены тела еще четверых погибших.

Уточняется, что среди погибших пожилой мужчина и 20-летний молодой человек.

Ранее сообщалось о гибели 12-летней девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков был расположен в районе города Петриня в центральной части страны.

За медицинской помощью обратилось уже несколько десятков человек.

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