Мурманск, , 18:41 — REGNUM Траулер «Онега», недавно затонувший в Баренцевом море, лежит на глубине более 100 метров, сообщает 29 декабря служба информационной политики Мурманской области по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с родственниками членов экипажа этого рыболовецкого судна.

«В настоящее время траулер «Онега» лежит на глубине около 120 м. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту», — указано в сообщении.

Уточняется, что буксир должен прибыть на место крушения 30 декабря около 13:00 мск. Как только позволят погодные условия, начнется обследование затонувшего траулера.

Как сообщало ИА REGNUM, траулер «Онега» затонул 28 декабря в акватории Баренцева моря в районе архипелага Новая Земля. Из 19 членов экипажа удалось спасти двоих, поиски остальных продолжаются.

В Мурманской области 29 декабря объявлен день траура.

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