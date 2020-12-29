Ростов-на-Дону, , 18:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка на улице Вересаева. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 декабря.

Следователи полагают, что в 2019 году директор ООО «СпецСтрой» — подрядчик благоустройства парка на улице Вересаева — похитил с использованием служебного положения более 900 тыс. рублей. Деньги на благоустройство зоны отдыха были выделены в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Следователи устанавливают «все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность иных лиц».

ИА REGNUM напоминает, что компания, в штате которой числился один человек, фактически не выполнила работы на сумму примерно 1,5 млн рублей. При этом чиновники парк приняли. Всего на благоустройство парка на улице Вересаева было выделено 49 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что по делу о благоустройстве парка на улице Вересаева также проходит бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время экс-чиновник арестован.

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