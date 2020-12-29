Орел, , 17:55 — REGNUM К высшей мере наказания — пожизненному сроку — приговорил Орловский областной суд убийцу жительницы региона и её дочери-инвалида, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

44-летний уроженец Республики Молдавия признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство»). Мужчина ранее уже имел судимости, в том числе за убийство.

Как установлено судом и следствием, фигурант дела, который на момент совершения преступления проживал в Тульской области, из-за конфликта задушил свою жену. Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез на территорию Орловской области ее недееспособную дочь, имеющую инвалидность, задушил девушку и спрятал труп девушки в лесном массиве.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил его к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.