Воронеж, , 17:47 — REGNUM Обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере предъявлено следователями СУ СКР по Воронежской области депутату Воронежской городской думы, сообщили 29 декабря в пресс-службе ведомства.

«Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан один из депутатов Воронежской городской думы, которому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — уточнили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о депутате Сергее Кудрявцеве, который обвиняется в неправомерном приобретении участка земли под ДК им. Кирова в Воронеже — земля находилась в федеральной собственности. Ранее суд вынес решение об аресте Кудрявцева.

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