Стокгольм, , 18:15 — REGNUM С 23 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 205 случаев. Такие данные 29 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8484 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 428 533 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 32 485 человек.

По состоянию на 29 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 338 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3990 пациентов.