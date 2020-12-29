Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 17:38 — REGNUM В кемеровском Анжеро-Судженске сегодня, 29 декабря, в одном из частных домов после тушения пожара были обнаружены тела 23-летнего мужчины и 22-летней женщины, а также детей двух и четырёх лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, очевидцы увидели, что горит дом и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в жилище тела людей без признаков жизни.

«По предварительным данным, очаг возгорания располагался около отопительной печи, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления», — уточнили в ведомстве.

Назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.