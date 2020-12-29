Новосибирск, , 17:16 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку после гибели многодетной семьи во время пожара в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

«Сегодня, 29 декабря, прокурор Октябрьского района Новосибирска организовал проверку в связи с пожаром в жилом доме по ул. Декабристов, 152. На место происшествия выехал и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов для координации деятельности правоохранительных органов, — уточнили в прокуратуре. — Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением доме на момент пожара проживала семья из четырёх человек, из них трое несовершеннолетних детей. В результате происшествия 28-летняя женщина и её дети (2013, 2017 и 2019 г.р.) погибли».

Ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. Кроме того, будет дана оценка принятым ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту пожара в жилом доме Новосибирска, в котором погибли четыре человека, в том числе три ребенка, возбуждено уголовное дело.

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