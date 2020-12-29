Загреб, , 17:04 — REGNUM Жертвой землетрясения в Хорватии стал 12-летний ребенок, 29 декабря сообщает агентство Associated Press.

По сообщению властей, подросток погиб под завалами в городе Петринья, который находился ближе всего к эпицентру землетрясения. Другие подробности гибели ребенка не раскрываются.

В Петринье и Сисаке в центральной Хорватии могут быть и другие жертвы землетрясения. Известно, что в больницы региона поступили десятки раненых, а многие дома были серьезно разрушены.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 и несколько афтершоков произошли в Хорватии 29 декабря. Днем ранее произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Из-за землетрясения в соседней Словении была остановлена единственная АЭС. Серьезные подземные толчки ощущались также в столице Хорватии, расположенной в 50 километрах от Петриньи, и даже в Боснии.

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