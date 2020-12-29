Загреб, , 16:55 — REGNUM Запрет на перемещение, введённый из-за пандемии, отменён в Хорватии для ряда граждан в связи с землетрясением, пишет 29 декабря Jutarnji list.

По словам хорватского министра внутренних дел Давора Божиновича, тем, кто пострадал от стихийного бедствия, разрешено ехать в любую точку республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два крупных землетрясения подряд произошли в Хорватии 28−29 декабря. Карантинный запрет на передвижение в республике действует с 23 декабря по 8 января 2021 г.

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