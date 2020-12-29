Загреб, , 16:54 — REGNUM Десятки человек получили ранения и как минимум один погиб в результате землетрясения в Хорватии, 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Томислав Фабиянич, руководитель региональной службы неотложной медицинской помощи, сообщил, что в Петринье и Сисаке, вблизи эпицентра землетрясения, много пострадавших.

«Есть переломы, есть сотрясения мозга, некоторых пришлось оперировать» , — сообщил врач журналистам.

Известно, что в городе Петринья в 50 километрах от Загреба в результате землетрясения 29 декабря погиб 12-летний ребенок. Жертв землетрясения может быть больше, так как многие дома были серьезно повреждены, спасатели продолжают разбор завалов.

Землетрясение в Петринье также вызвало разрушения в Загребе, подземные толчки ощущались в Словении и Боснии. Из-за землетрясения власти Словении остановили единственную в стране атомную электростанцию.

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