Кршко, , 16:48 — REGNUM Временно остановлена работа АЭС «Кршко» в Словении, сообщает 29 декабря Словенское агентство печати.

Решение остановить работу станции принято в связи с землетрясениями в Хорватии. В администрации предприятия пояснили, что это штатные действия в сложившейся ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второе землетрясение (магнитудой 6,3) за последние двое суток произошло в Хорватии. По словам властей республики, сильно пострадал город Петриня.

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