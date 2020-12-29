Кршко, 29 декабря 2020, 16:48 — REGNUM Временно остановлена работа АЭС «Кршко» в Словении, сообщает 29 декабря Словенское агентство печати.
Решение остановить работу станции принято в связи с землетрясениями в Хорватии. В администрации предприятия пояснили, что это штатные действия в сложившейся ситуации.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второе землетрясение (магнитудой 6,3) за последние двое суток произошло в Хорватии. По словам властей республики, сильно пострадал город Петриня.
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