Петриня , , 16:18 — REGNUM Несовершеннолетний житель города Петриня (Хорватии) стал жертвой землетрясения, которое произошло сегодня, 29 декабря, пишет Jutarnji list.

В результате землетрясения были частично разрушены детский сад и городская больница. По словам главы города Даринко Думбовича, половина Петрини разрушена.

Думбович «Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второе землетрясение произошло 29 декабря в Хорватии, затронув Загреб, Петриню и Сисак. Днём ранее землетрясение произошло в Петрине и Сисаке.

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