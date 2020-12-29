Петриня , 29 декабря 2020, 16:18 — REGNUM Несовершеннолетний житель города Петриня (Хорватии) стал жертвой землетрясения, которое произошло сегодня, 29 декабря, пишет Jutarnji list.
В результате землетрясения были частично разрушены детский сад и городская больница. По словам главы города Даринко Думбовича, половина Петрини разрушена.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второе землетрясение произошло 29 декабря в Хорватии, затронув Загреб, Петриню и Сисак. Днём ранее землетрясение произошло в Петрине и Сисаке.
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